Khloé Kardashian (37) zeigt sich ganz sorglos! Kürzlich wurde bekannt, dass ihr Ex-Freund Tristan Thompson (30) zum dritten Mal Vater wird. Nach einer Affäre sei Maralee Nichols von dem Basketballspieler schwanger geworden. Doch obwohl KoKo das erneute Fremdgehen ihres früheren Partners ärgerte, zeigte sich das Model nun unbekümmert im Netz. Und bei Khloés rund 201 Millionen Followern kam ihr Glitzerlook supergut an.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 37-Jährige nun eine Reihe an Schnappschüssen, die sie in einem eng anliegenden Outfit abbildeten. Das raffinierte Klied bestand aus vielen kleinen Spiegeln und gab den Blick frei auf viel Haut der Blondine. Bei ihren Abonnenten kam der ausgefallene Look definitiv bestens an. "Es ist unfassbar, wie wunderschön du bist!", "Umwerfend wie immer" oder "Eine Königin", lauteten die begeisterten Kommentare der Fans.

Auf einer der Aufnahmen war zudem zu sehen, wie Khloé beherzt zwei Mittelfinger in die Luft hielt und die Zunge herausstreckte. Ob das eine kleine Botschaft an Tristan war? Hat die Reality-TV-Darstellerin ihren Ex jetzt endgültig abgeschrieben? Vielleicht war es auch einfach nur Khloés Art, ihren Sieg bei den People's Choice Awards zu feiern. Keeping up with the Kardashians wurde am 7. Dezember in Santa Monica nämlich mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2021

