Chrissy Teigen (36) lässt die Hüllen fallen – zumindest teilweise! Dass die Ehefrau von John Legend (42) ein absolutes Händchen in Sachen Styling hat, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Immer wieder zeigt sich die Beauty in eleganter Abendgarderobe und scheint dabei eins mit ihrem Körper zu sein. Beim Anprobieren eines neuen Outfits erlaubte sich das Model nun einen Spaß: Chrissy posierte oben ohne vorm Spiegel!

In ihrer Instagram-Story teilte die Schönheit nun einen Schnappschuss aus ihrem begehbaren Kleiderschrank. Zwischen der Anprobe verschiedener Looks zeigte sich Chrissy plötzlich nur noch in einem Slip – ihre pralle Oberweite versteckte sie hinter ihren Armen. "Thirst traps sind anstrengend", scherzte die 36-Jährige und meinte damit Aufnahmen, in denen man sich bewusst attraktiv und sexuell anziehend zeigt, um dafür Kommentare von anderen Nutzern zu ernten.

Kurz darauf sah man allerdings in den sozialen Netzwerken, dass sich Chrissy letztendlich für ein schwarzes Kleid entschied, das mit seinen Schlitzen einen freien Blick auf die langen Beine der US-Amerikanerin gewährte. In diesem Outfit machte sich die TV-Bekanntheit auf den Weg zu ihrem Auftritt in Jimmy Kimmels (54) Liveshow.

Getty Images Chrissy Teigen, November 2019

Getty Images Chrissy Teigen auf dem GQ Men of the Year Dinner 2017 in Los Angeles

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

