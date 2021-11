Chrissy Teigen (35) ist ein richtiger Familienmensch. Seit 2013 ist die dunkelhaarige Beauty mit ihrem Mann John Legend (42) verheiratet. Zusammen hat das Paar zwei Kinder, die 2016 und 2018 zur Welt kamen. Im Netz zeigt sie immer wieder voller Stolz ihre beiden Sprösslinge und lässt ihre Community in Form kleiner Einblicke an ihrem Alltag teilhaben. Nun veröffentlichte Chrissy einige süße Fotos, auf denen ihr Sohn Miles (3) und sie sich ganz schön schick gemacht hatten.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte das Model nun einige Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem Nesthäkchen zeigten. Während der kleine Miles vornehm in einem schwarzen Anzug posierte, trug die zweifache Mutter ein knöchellanges, weißes Kleid. "Ich und mein Kumpel", schrieb die 35-Jährige schlicht zu den Schnappschüssen. Wieso Chrissy und ihr Dreijähriger so fein angezogen waren, darüber gab das ehemalige Sports-Illustrated-Covergirl keine Auskunft.

Den Fans der in Utah geborenen Schönheit gefielen die Aufnahmen des Duos dennoch. So schrieben unter dem Post viele User, wie süß Miles in seinem Anzug aussehe oder gaben Chrissy für ihren schulterfreien Look jede Menge Komplimente. "Es gibt nichts Besseres als einen kleinen Jungen, der seine Mutter liebt!", kommentierte ein begeisterter Follower.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Sohn Miles Theodore im November 2021

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Sohn Miles Theodore im September 2021

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im Oktober 2021

