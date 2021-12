Sarah Engels (29) steht zu ihrem Körper! Vor wenigen Tagen ist die ehemalige DSDS-Finalistin zum zweiten Mal Mutter geworden – ihre Tochter Solea Liana erblickte das Licht der Welt. Seitdem lässt die Influencerin ihre Fans wieder wie gewohnt an ihrem Alltag teilhaben: So zeigte sie beispielsweise bereits acht Stunden nach der Entbindung, wie sich ihr Körper verändert hat. Jetzt gab Sarah ein weiteres Update zu ihrem After-Baby-Body im Netz!

In ihrer Instagram-Story posierte die 29-Jährige vor dem Spiegel und erzählte dabei, dass sie gar nicht verstehen könne, dass so viele Frauen nur wenige Tage nach der Entbindung bereits wieder in Topform seien. "Mal kurz ein Update von mir: Man sieht, die Gebärmutter muss sich noch komplett zurückbilden, es ist auf jeden Fall schon zurückgegangen, aber da ist noch ein Bäuchlein", gab Sarah ehrlich zu und klopfte zur Bestätigung sachte über ihre Körpermitte.

Zusätzlich gab die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin auch preis, dass sie nach der Geburt noch mit Wassereinlagerungen zu kämpfen habe. "Ich wollte gerade meinen Ehering anziehen – und Leute, der passt einfach nicht mehr", berichtete sie. Sarah hoffe aber, dass der Klunker bald wieder wie angegossen sitzen wird. "Ich habe ein bisschen Sorge, dass mein Ring mir jetzt nie wieder passen wird", meinte sie geknickt.

