Diese beiden sind wohl auch nach rund 13 Jahren Ehe noch verliebt wie am ersten Tag! Die Sängerin Beyoncé (40) und der Rapper Jay-Z (52) sind seit 2008 verheiratet. Auch wenn die zwei häufig mal gemeinsame Fotos posten und ihre Fangemeinde so an ihrem Liebesleben teilhaben lassen, halten sich die Eheleute mit Kussfotos in der Regel zurück. Nun machten die beiden aber mal eine Ausnahme: Beyoncé und Jay-Z teilten einen süßen Knutsch-Clip im Netz!

Auf Instagram teilte die 40-Jährige eine Reihe Aufnahmen, die sie mit ihrem Mann zeigen. Das Highlight ist aber ein Clip inmitten der Fotos, auf der die "Drunk in Love"-Interpreten heftig miteinander turteln und sich leidenschaftlich küssen. Beyoncé und ihre bessere Hälfte strahlen um die Wette und könnten nicht verliebter aussehen.

Auch den Followern fiel auf, dass es zwischen den dreifachen Eltern immer noch extrem knistert. "Ihr seht so glücklich aus... Das sind wirklich Couplegoals!", schrieb beispielsweise eine begeisterte Instagram-Nutzerin zu dem Post und nahm sich die beiden damit zum Vorbild für eine glückliche Beziehungsgestaltung.

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z, Musiker

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z im Dezember 2021

Getty Images Jay-Z und Beyoncé im Juli 2019 in London

