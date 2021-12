Jana Kramer (38) hatte offenbar Probleme, die Beziehung mit Mike Caussin (34) hinter sich zu lassen. Im April hatte die Schauspielerin nach sechs Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Der Footballer soll an einer Sexsucht leiden und die Mutter seiner Kinder deshalb mehrfach betrogen haben. Doch auch wenn Jana deshalb selbst den Schlussstrich gezogen hatte, ging es ihr nach der Trennung sehr schlecht.

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige ein verheultes Selfie, das sie bereits im Juli aufgenommen hatte. Es sei an einem der härtesten Tage am Set ihres Films "The Holiday Fix Up" entstanden. "Ich habe den Anruf erhalten, dass ich geschieden bin, 20 Minuten bevor ich ans Set musste", erinnerte sich Jana. Sie habe zwar gewusst, dass dieser Tag kommen würde – dass sie das Ganze so treffen würde, ahnte sie aber nicht: "Mein Traum von dem, was ich für meine Kinder und meine Familie wollte, ist in diesem Moment offiziell gescheitert."

Dennoch sei Jana zu diesem Zeitpunkt auch bewusst gewesen, dass sie einen Job zu erledigen habe und kurze Zeit später vor der Kamera stehen müsse. Deshalb versuchte sich einzureden, dass man auch schwere Dinge schaffen könne. Außerdem habe ihr die Crew an diesem Tag sehr zur Seite gestanden.

Jana Kramer, Schauspielerin

Mike Caussin und Jana Kramer in Austin

Jana Kramer im Dezember 2021

