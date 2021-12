Gestern ließ Laura Müller (21) ihre Fans ganz schön lange zappeln, was ihren Adventskalender angeht. Heute spannte die Influencerin ihre Follower im Netz aber nicht so lange auf die Folter – sie öffnete jetzt das achte Türchen ihres Adventskalenders. Was hat sich Michael Wendler (49) dieses Mal für seine Liebste einfallen lassen? Zu den vorherigen Geschenken zählten bereits verschiedene Kosmetikprodukte und Designer-Pieces.

Auf OnlyFans teilte das Paar nun ein Video, in dem Laura ihr heutiges Präsent auspackt. An Tag acht wurde sie von ihrem Partner mit einer Kette der Luxusmarke Tiffany & Co. beschenkt. Stolz hielt sie das Schmuckstück in die Kamera. Was genau die goldene Kette mit silbernen Glitzersteinchen darauf gekostet hat, ist nicht klar. Die Teile von Tiffany sind aber definitiv kein Schnäppchen – einige der Ketten kosten etliche Tausend Euro.

Ob die Halskette von heute besser bei den Fans ankommt als die anderen Geschenke? Fans warfen dem Wendler immerhin schon vor, ganz schön unkreativ bei den Stücken für den diesjährigen Adventskalender gewesen zu sein. Die Dior-Handtasche, die Laura gestern bekam, war sogar fast dieselbe wie die aus dem Kalender des Vorjahres.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler mit ihrem Hund Tiger

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müllers Designer-Handtasche im Adventskalender 2020

