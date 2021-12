Ist Michael Wendler (49) 2021 zu unkreativ? Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schlagerstar für seine Ehefrau Laura Müller (21) einen megateuren Designer-Adventskalender zusammengestellt. Hinter den einzelnen Türchen verbargen sich Schmuckstücke und Accessoires im Wert von Tausenden von Euro. Dieses Jahr setzte Micha noch einen drauf und verschenkte am 1. Dezember direkt ein Auto. Aber gehen dem "Egal"-Interpreten nun die Ideen aus? Die Geschenke ähneln den Präsenten aus dem Vorjahr sehr.

Bei einem genaueren Blick auf die Tasche, die Laura am Nikolaus-Tag auf ihrem OnlyFans-Kanal aus dem Adventskalender-Paket zog, dürfte aufmerksamen Fans auffallen, dass ein ganz ähnliches Dior-Stück schon im vergangenen Jahr hinter einem Türchen wartete. Die sogenannte Saddle Bag, die es für rund 3.000 Euro zu kaufen gibt, unterscheidet sich im Vergleich zum Vorjahr nur durch ein kleines Detail: Anstatt mit goldender Hardware verziert, war die Tasche aus dem Vorjahr ganz in schwarz gehalten. Aber auch beim Preis unterscheiden sich die Taschen kaum.

Ob der Wendler tatsächlich nicht weiß, was er der Brünetten noch schenken könnte – oder er einfach wusste, dass Laura eine besondere Leidenschaft für die Luxusartikel der französischen Modemarke hat? "Ich liebe es. So wunderschön, die Tasche!", schwärmte die Beauty am 21. Dezember 2020 – also kurz vor Heiligabend – von dem Geschenk ihres Ehemanns.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müllers Designer-Handtasche im Adventskalender 2020

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" im März 2020

