Die Familie von Britney Spears (40) hat bei ihr derzeit keinen leichten Stand! Nach 13 Jahren Vormundschaft unter ihrem Vater Jamie Spears (69) will die "Toxic"-Interpretin erstmal nichts mehr mit ihrer Verwandtschaft zu tun haben. Das Ende des Prozesses war für sie der Beginn eines neues Lebens. Nächstes Jahr möchte Britney ihrem Verlobten Sam Asghari (27) das Ja-Wort geben – doch angeblich ohne ihre Familie!

Ein Insider verriet gegenüber Mirror: "Britney kann es kaum erwarten, zu heiraten und ihr Leben wirklich zu beginnen." Dabei erklärte er auch, dass Britney wohl plane niemanden aus ihrer Familie einzuladen. Im September hatte sich die Sängerin mit ihrem Freund verlobt und teilte die frohe Botschaft via Instagram mit ihren Fans. Ihr großer Tag soll vermutlich der offizielle Startschuss in ein neues Leben sein – jedoch ohne die Anwesenheit ihrer Verwandtschaft. Noch vor dem Beginn des Prozesses hatte ihre Mutter Lynne Spears versucht, sich bei ihrer Tochter zu entschuldigen. Ohne Erfolg! Britney hat sie wohl gar nicht erst in ihr Haus hineingelassen.

Ihr Vater hatte sehr lange die totale Kontrolle über ihr Leben. Nun wird Britney mit ihrem Verlobten schon bald den Bund für ein gemeinsames Leben in Freiheit schließen – auch gemeinsame Kinder sind wohl in Planung.

Anzeige

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Oktober 2018

Anzeige

Jack-RS/X17online.com Britney Spears mit ihrer Mutter Lynne bei einem Fußballspiel ihrer Söhne in Calabasas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de