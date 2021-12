Was für überraschende und schöne Nachrichten von Kicker Ilkay Gündogan (31): Der Fußballstar hat sich mit seiner Freundin Sara Arfaoui verlobt! Erst im vergangenen Sommer hatte der Sportler die Beziehung zu der schönen Brünetten öffentlich gemacht. Es ist die erste Partnerschaft, die er seit der Trennung von GZSZ-Star Sila Sahin (36) 2015 mit seinen Fans geteilt hatte. Nun machen Ilkay und Sara Nägel mit Köpfen!

Die Verlobung bestätigte der 30-Jährige mit einem klassischen Instagram-Post am Donnerstagabend: Darauf zu sehen sind ein glücklicher Ilkay und seine Sara, die zwischen Herzballons und Rosen in einem Wohnzimmer stehen. Deutlich sichtbar funkelt dabei am Ringfinger der Braut in spe ein üppiger Verlobungsring. Der Rasenheld hat sich offenbar beim Kauf des Schmuckstücks nicht lumpen lassen! Zum Post schrieb er: "Meine Person fürs Leben! Bald Frau Gündogan." Sara wird also seinen Nachnamen annehmen.

In der Kommentarspalte des Fotos tummeln sich bereits jede Menge Gratulanten – darunter auch der offizielle Insta-Account seines aktuellen Vereins Manchester City, der seinem Spieler ein blaues Herz-Emoji schickte. Sara hingegen hatte schon am Mittwoch ein Video auf Instagram kurz nach dem Antrag geteilt und dazu geschrieben: "Ja, ja, ja! Du bist mein bester Freund, mein ein und alles! Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist. Danke dir für deine Liebe, Ilkay!"

Getty Images Ilkay Gündogan, 2021

Instagram / sarabenamira Ilkay Gündogan und Sara Arfaoui

Instagram / sarabenamira Sara Arfaoui

