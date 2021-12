Sarah Engels' (29) Leben steht seit einigen Tagen auf dem Kopf! Vergangene Woche wurde die schöne Musikerin zum zweiten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian (28) begrüßte sie ihr Töchterchen Solea auf der Welt. Seit der Geburt teilte die Influencerin bereits einige Einblicke in den Alltag mit ihrem Baby – jetzt präsentiert Sarah ihrer Community auch das rosarote Reich ihrer Kleinen!

In ihrer Instagram-Story nahm die Brünette ihre Follower am Donnerstag mit in das Kinderzimmer. Schon auf den ersten Blick war zu sehen: Soleas Raum ist ganz in Rosa eingerichtet und total gemütlich! Auch Sarah ist von dem Zimmer ihres Babys begeistert: "Wir finden es richtig schön. Ich bin so gerne in ihrem Zimmer!"

Die kleine Solea schläft aber noch nicht in ihren eigenen vier Wänden, sondern bei ihren Eltern im Schlafzimmer. Dort raubt sie den beiden aktuell noch den Schlaf – doch das dürfte Sarah weniger stören. Die Kölnerin ist überglücklich, ihr Baby in den Armen halten zu dürfen: "Wir genießen die Zeit so extrem und kuscheln ganz, ganz viel. Wir sind einfach absolut verliebt!"

Instagram / sarellax3 Kinderzimmer von Solea, Tochter von Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Getty Images Sarah Engels, November 2021

