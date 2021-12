Sarah Engels (29) ist gerade wieder Mutter geworden. Die Sängerin und ihr Mann Julian (28) haben bereits vor einigen Monaten bekannt gegeben, dass sie Nachwuchs erwarten. Für Sarah ist es nach Sohnemann Alessio (6) schon das zweite Kind. Nun war es endlich so weit. Die DSDS-Beauty und der Fußballer konnten Töchterchen Solea Liana auf der Welt begrüßen. Im Netz gibt die frischgebackene Zweifachmama nun ein Update zu ihrem neuen Babyglück.

"Wir genießen die Zeit so extrem und kuscheln ganz, ganz viel. Wir sind einfach absolut verliebt", schwärmte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Eine Sache macht ihr allerdings noch zu schaffen. Alessio konnte Baby Solea noch nicht kennenlernen: "Ich muss sagen, ich vermisse meinen Großen aber auch ganz doll. Es tut echt weh, dass er nicht hier sein kann. Wir machen zwar ganz viel Facetime. Aber das ist dann doch schon was anderes, wenn man dann zu viert endlich kuscheln kann." Schon am Sonntag dürfen Sarah und Solea das Krankenhaus aber verlassen – und dann kann auch endlich Alessio seine kleine Schwester auf der Welt begrüßen.

Von den Strapazen der Geburt hat Sarah sich offenbar schnell erholt. Sie fühlt sich schon wieder total fit. Dabei ging bei der Geburt alles schneller als gedacht. Die Musikerin hatte noch gar nicht mit der Ankunft ihrer Kleinen gerechnet. Am Mittwochmorgen hat sie sogar noch trainiert und abends ist dann die Fruchtblase geplatzt – während sie gerade bei der Pediküre war.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Tochter Solea Liana

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels im Juli 2021

