Sarah Engels (29) zeigt authentisch ihr Leben als frischgebackene Zweifach-Mama. Anfang Dezember kam das zweite Kind der ehemaligen DSDS-Finalistin auf die Welt. Auf Instagram lässt sie ihre Fans offen und ehrlich an ihrer Kennenlernzeit mit Töchterchen Solea Liana teilhaben. Dabei offenbart sie unter anderem, dass sie gelegentlich frustriert sei, weil das Stillen noch nicht richtig klappt. "Sie hat ein sehr, sehr starkes Saugbedürfnis, von daher ist sie sehr, sehr viel an der Brust. Viele Mamas kennen das wahrscheinlich: Milchstau und die Brustwarzen tun unendlich weh", berichtet sie in einem Video. Auch mit der hormonellen Umstellung habe Sarah zu kämpfen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de