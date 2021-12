Sarah Engels (29) wird von ihren Emotionen übermannt! Vergangenen Freitag gab die Sängerin die Geburt ihrer Tochter Solea bekannt und könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein. Seit Samstag ist sie auch wieder zu Hause und genießt die Zeit im Kreis ihrer kleinen Familie. Doch wie Sarah nun verriet, spielen ihre Hormone gerade völlig verrückt – das führe aktuell zu einer waschechten Achterbahnfahrt der Gefühle.

"Ich kenne mich so gar nicht. Ich bin wirklich sehr viel am Weinen, obwohl ich eigentlich total glücklich bin", verriet die 29-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Sie mache sich einfach viele Gedanken und Sorgen. Dennoch würde sie sich derzeit als die glücklichste Mama der Welt bezeichnen. "Es ist halt hormonell nach einer Schwangerschaft, ohne dass man das beeinflussen kann, manchmal so, dass es ein Auf und Ab ist [...] und man dann einfach manchmal weint und man weiß gar nicht wieso", versuchte die "Love Is Love"-Interpretin ihre aktuelle Lage zu erklären.

Auch während sie von ihrem hormonellen Chaos berichtete, war die ehemalige DSDS-Teilnehmerin den Tränen nahe. Dennoch wolle sie ihren Fans zeigen, dass dies ganz normal sei nach einer Schwangerschaft. "Wichtig ist, dass man sich nicht schlecht deswegen fühlt", teilte sie daher mit.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Tochter Solea Liana

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea Liana

Anzeige

Getty Images Sarah Engels im September 2021 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de