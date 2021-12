Harsche Worte von Nicole Coste! Die ehemalige Flugbegleiterin ist die einstige Geliebte von Fürst Albert (63) und Mutter seines Sohnes: Alexandre Grimaldi-Coste. Dass sie ihre Nachfolgerin, Fürstin Charlène (43), die aktuelle Gattin des Monaco-Royals, nicht ausstehen kann, ist deshalb wenig überraschend – doch ihre Feindseligkeit hat nun einen neuen Höhepunkt erreicht. In einem neuen Interview lässt Nicole kein gutes Haar an der einstigen Profi-Schwimmerin. Die Ex-Stewardess sagt sogar klipp und klar: Charlène hat es verdient, momentan so krank zu sein.

"Alles, was ihr widerfährt, ist Karma", betont Alberts Ex-Geliebte gegenüber einem Reporter der Daily Mail. Dass sie so schlecht über Charlène denkt, soll angeblich vor allem an einem Vorfall liegen. Kurz vor ihrer Hochzeit mit Albert 2011 soll die gebürtige Südafrikanerin Nicoles Sohn Alexandre in einem Angestelltenflügel des Palastes untergebracht haben. Das habe die Airline-Mitarbeiterin der Fürstin bis heute nicht verziehen. Aus diesem Grund jucke es Nicole auch überhaupt nicht, ob sich Charlènes Gesundheitszustand verbessert oder nicht: "Warum sollte es mich interessieren?!"

Tatsächlich ist die Fürstin zurzeit sehr angeschlagen, und es scheint ihr einfach nicht besser gehen zu wollen. Aktuell befindet sich die Zweifachmutter erneut in einer Klinik und ist dort in ärztlicher Behandlung. Charlène soll laut People vor allem eine "emotionale und körperliche Erschöpfung" plagen.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Prinz Albert von Monaco mit ihren Kids

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène am Nationalfeiertag Monacos im November 2019

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und ihr Mann Prinz Albert II. von Monaco in Monte-Carlo im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de