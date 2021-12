Chelsea Handler (46) und ihr neuer Freund Jo Koy (50) feiern ihr Red-Carpet-Debüt. Im September gab die Komikerin die schöne Nachricht bekannt, dass sie wieder in festen Händen sei. Ihren neuen Partner, der ebenfalls als Comedian bekannt ist, stellte sie ihren Fans mittlerweile auch schon im Netz vor. Nur auf einem Event hatte man die beiden bisher noch nicht zusammen gesehen – doch das holte das Paar jetzt nach. Zum ersten Mal schritt Chelsea mit ihrem neuen Partner über den roten Teppich.

Chelsea nahm am Dienstag an der Verleihung der 47. People's Choice Awards in Santa Monica teil. Mit im Schlepptau hatte sie ihren Jo. Immer wieder schmiegte die Schauspielerin sich an die Schulter ihres Partners, während sie für die Fotografen posierten. Auf einem Foto gibt Jo der Blondine einen liebevollen Kuss auf den Kopf. Die beiden sind ganz offensichtlich total verliebt ineinander!

Chelsea hatte den Glauben an die Männer anscheinend schon aufgegeben – doch dann hat es zwischen Jo, mit dem sie schon länger zusammenarbeitet, und ihr gefunkt. Seit dem Liebes-Outing schwärmt die 46-Jährige immer wieder von dem vier Jahre älteren US-Amerikaner. "Wisst ihr eigentlich, wie heiß es ist, einen Mann an der Seite zu haben, der von deiner Ehrlichkeit, Stärke und deinem Vertrauen angetörnt ist? [...] Jo hat meinen Glauben an die Männer zurückgebracht", schrieb Chelsea vor Kurzem zu einem Paarfoto.

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler

Getty Images Chelsea Handler und Jo Koy bei den People's Choice Awards 2021

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler und Jo Koy, Comedians

