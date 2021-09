Chelsea Handler (46) lüftet das Liebesgeheimnis! Nicht nur in Sachen Karriere läuft es bei der US-amerikanischen Komikerin richtig rund – seit Kurzem ist die Beauty auch wieder verliebt. Das deutete sie zumindest mit einem Beitrag auf Social Media an. Aber jetzt bestätigte die "Das gibt Ärger"-Darstellerin mit einem eindeutigen Schnappschuss im Netz: Chelsea ist vergeben – und zwar an den Stand-up-Comedian Jo Koy!

Via Instagram teilte die 46-Jährige nun zwei verschmuste Pics mit Jo. So strahlen die Turteltauben bis über beide Ohren auf einem Selfie. Chelseas Follower bekamen dann sogar zu sehen, wie sie ihren Freund abknutscht. Neben den Liebesnews verkündete die Blondine dann auch, mit Jo auf Tour zu gehen. Die beiden arbeiten schon seit einiger Zeit zusammen. Der 50-Jährige war häufig zu Gast in Chelseas TV-Show.

In den US-amerikanischen Medien wurde bereits spekuliert, dass Chelsea und Jo daten sollen. Daraufhin bestätigte auch ein Insider, dass sie ein Paar sind. Anscheinend wollten die zwei TV-Bekanntheiten ihre Beziehung nicht mehr geheim halten – und ihr Glück mit der ganzen Welt teilen.

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler, September 2021

Getty Images Chelsea Handler im Dezember 2019

Getty Images Chelsea Handler im Mai 2021

