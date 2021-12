Dieses Ereignis trübt Christina Dimitrious (29) Glück. Eigentlich ist die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin privat gerade rundum zufrieden: In ihrem Partner Aleksandar Petrovic (30) scheint sie die große Liebe gefunden zu haben. Im Sommer dieses Jahres feierten die einstigen Ex on the Beach-Kandidaten ihren ersten Jahrestag. Im Netz beweisen sie mit süßen Pärchen-Bildern immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Jetzt bietet Christina ihren Followern allerdings Einblicke der ganz anderen Art: Bei ihr wurde eingebrochen!

In ihrer Instagram-Story zeigt die Fitness-Influencerin ihren Fans das Ausmaß des Einbruchs. Christinas Wohnung ist komplett verwüstet. Alle Dinge, die sie besitzt, wurden aus ihren Schränken gerissen und ihre Sachen durchwühlt. "Leute, ich komme nach Hause und guckt mal: Die Leute sind bei mir eingebrochen. Wie kann man so unmenschlich sein, ihr dreckigen H****söhne, ihr Bastarde?", kann die 29-Jährige ihre Wut nicht zurückhalten.

Mit vor Tränen zitternder Stimme macht sie ganz deutlich: "Wenn ich denjenigen finde, der mir das hier angetan hat, der wird höchstpersönlich von mir erleben, was er noch nie in seinem Leben erlebt hat. Das schwöre ich euch."

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitrious verwüstete Wohnung

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitrou, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de