Emma Roberts (30) liebt ihren Nachwuchs über alles. Seit März 2019 geht die Schauspielerin nun schon gemeinsam mit ihrem Partner Garrett Hedlund (37) durchs Leben. Vergangenes Jahr im Dezember wurde das Paar dann zum ersten Mal Eltern. Seitdem zeigt sich die American Horror Story-Darstellerin immer wieder mit ihrem Sohn Rhodes Robert im Netz. Jetzt veröffentlichte Emma seit Langem mal wieder ein neues Bild mit ihrem Baby.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Blondine nun den zuckersüßen Schnappschuss mit ihrem Sprössling. Augenscheinlich schien das Mutter-Sohn-Duo viel Spaß miteinader zu haben, denn auf dem Bild war zu erkennen, wie Emma ihren Nachwuchs glückselig anlächelte. "Der Allerbeste", schrieb die 30-Jährige unter dem Post. Da von ihrem Liebsten auf dem Bild keine Spur zu sehen war, kann die "Island in the Sun"-Interpretin wohl nur den kleinen Rhodes damit meinen.

Auch die Fans der Schauspielerin schienen an der süßen Aufnahme Gefallen zu finden, denn unter dem Post sammelten sich schnell viele entzückte Nachrichten. "Die beiden sehen so glücklich aus" oder "Wundervoll", lauteten nur einige der Kommentare. Auch einige Berühmtheiten ließen es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. So hinterließ Ashley Benson (31) beispielsweise neun Smileys mit Herzaugen und Jessica Stam (35) schrieb: "Ihr Süßen!".

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Sohn Rhodes, August 2021

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Baby Rhodes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de