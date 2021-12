Calvin Kleinen (29) fühlt mit seinem Freund Henrik Stoltenberg mit! Henrik durchlebt momentan mit seiner Partnerin Paulina Ljubas (25) das Abenteuer Temptation Island V.I.P. – eigentlich war der Plan, nach dem bestandenen Treuetest mit Vollgas in die gemeinsame Zukunft zu starten. Allerdings baute die Brünette mittlerweile eine emotionale Bindung zu dem Verführer Dominik Brcic auf – das Liebesglück der beiden steht also auf der Kippe. Das nimmt auch Henriks Buddy Calvin sehr mit, wie er Promiflash jetzt verrät!

Calvin nahm selbst zweimal an dem Fremdflirt-Format teil. Im Promiflash-Interview gibt er preis, dass sein Freund Henrik ihm sehr leidtut. "Das tut einem schon weh als Freund, wenn du siehst, dass die Freundin von deinem Kumpel gerade geklärt wird – und die geht auch drauf ein", erzählt er. Vor allem sehe man ja auch deutlich, wie sehr Henrik an seiner Freundin hängt, denn immerhin weine der Muskelmann oft ihretwegen.

Im normalen Leben würde Calvin in einer solchen Situation als Kumpel eingreifen – in der aktuellen Situation sei er aber machtlos. "Wenn ich mit dem Henrik damals unterwegs gewesen bin, der ist grad nicht da und Paulina wird von irgendwem angebaggert, dann hätte ich ja auch gesagt: 'Lass mal die Freundin von meinem Kumpel in Ruhe.' Das ist ja ganz normal", verdeutlicht der Casanova.

