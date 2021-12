Die Fans haben eine eindeutige Meinung zu Lisa (31)! Bei Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die Blondine und Mario das Jawort. Während der Zeremonie schienen beide total begeistert voneinander zu sein und feierten eine romantische Hochzeit. Doch schon während der Flitterwochen kamen bei Lisa die ersten Zweifel auf – ihr fehlt die sexuelle Anziehung. Die User im Netz finden: Lisa ist zu oberflächlich!

Unter Marios aktuellem Instagram-Beitrag kommentierten zahlreiche User die vergangene Folge, in der Lisa ihrem Mann sagte, dass er nicht wirklich ihr Typ sei. Das kam offenbar gar nicht gut an: "Oberflächlich ohne Ende. Du bist ein toller Mann, lass dich nicht unterkriegen. Bleib, wie du bist", hinterließ eine Followerin aufbauende Worte für Mario. Denn Lisas Kommentar hatte ihn sehr getroffen. Auch die Zuschauer fanden die Aussagen etwas harsch.

"Du bist so ein toller Mann, es tat sogar mir richtig weh, was die Lisa gesagt hat", hieß es weiter oder: "Ich finde, du bist ein toller Mann. Für mich ist sowieso die innere Attraktivität wichtiger als das Äußere", schrieb ein anderer Fan. Viele wünschen sich, dass Lisa Mario noch eine Chance gibt. Es bleibt also spannend, wie ihre Liebesgeschichte weitergeht.

"Hochzeit auf den ersten Blick" seit dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

