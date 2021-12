Schnipp schnapp, Haare ab! Sarah Hyland (31) hat eine brandneue Frisur. Die Modern Family-Darstellerin hat von Natur aus zwar Locken, doch die versteckt sie gerne mal. Auf roten Teppichen trug sie ihre Haare zuletzt meist geglättet oder zu einem strengen Zopf zusammengebunden. Jetzt hat die Schauspielerin jedoch einen ganz neuen Look – und präsentierte ihn am Dienstag erstmals auf einem Red Carpet.

Bei den People's Choice Awards überraschte Sarah mit einem eleganten neuen Haarschnitt: Sie trägt jetzt einen kurzen Bob mit Pony. Zuvor hatte die 31-Jährige bereits auf Instagram angeteasert, dass sie eine Veränderung an ihrer Frisur vorgenommen hat. Sie verriet auf dem roten Teppich gegenüber E!: "Ich wollte für einen Pariser Moment sorgen!" Dieser neue Look reiht sich in eine lange Liste ein – schon unzählige Male ließ sie sich ihre Mähne färben, schneiden und auf verschiedene Arten stylen.

Ihrem Verlobten Wells Adams (37) scheint die neue Frisur definitiv zu gefallen. Er begleitete seine Liebste auf dem roten Teppich und knipste mit seinem Smartphone ein paar Fotos von ihr. Das Paar konnte bei seinem Auftritt kaum die Finger voneinander lassen und sorgte für einen süßen Moment, als es sich vor den Fotografen liebevoll küsste.

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland im Juli 2019

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin

Getty Images Sarah Hyland und ihr Verlobter Wells Adams

