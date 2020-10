Sarah Hyland (29) und Wells Adams (36) feiern ihren Jahrestag! 2017 lernten sich die Schauspielerin und der einstige US-Bachelorette-Kandidat kennen und sind seitdem unzertrennlich. Im vergangen Juli ging das Paar sogar den nächsten Schritt in seiner Beziehung: Der Realityshow-Teilnehmer fragte seine Freundin, ob sie seine Frau werden will. Anlässlich ihres dreijährigen Jubiläums macht die Modern Family-Darstellerin ihrem zukünftigen Mann jetzt eine emotionale Liebeserklärung.

"Ein Kuss, zwei sehr professionelle Models und ein Jahrestag", schreibt Sarah auf Instagram zu einem Schnappschuss von sich und Wells. Darauf ist sie zu sehen, wie sie den 36-Jährigen auf die Wange küsst, während er schelmisch in die Kamera grinst. Die Seriendarstellerin erzählt weiter, dass sie ihren "Zuckerkloß" vor drei Jahren gefragt habe, wann er sie endlich bitten würde, seine Freundin zu werden – und jetzt seien sie sogar verlobt. "Dass ich in den letzten Monaten buchstäblich rund um die Uhr mit dir zusammen war, hat unsere Beziehung nur noch stärker gemacht. Ich liebe dich bis zum Pluto und zurück", schwärmt die US-Amerikanerin.

Eigentlich wollten sich Sarah und Wells schon im vergangenen August das Jawort geben – doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage war das zu dem Zeitpunkt nicht möglich. "Ich denke, dass es gerade wichtigere Dinge gibt, über die man sich Sorgen machen sollte", erklärte die 29-Jährige vor zwei Monaten in einem Instagram-Beitrag.

Anzeige

MEGA Wells Adams und Sarah Hyland bei der Instyle and Warner Bros Golden Globes After Party Januar 2020

Anzeige

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland im Juli 2019

Anzeige

Instagram / sarahhyland "Modern Family"-Star Sarah Hyland und ihr Verlobter Wells Adams, 2020

Anzeige

Wie findet ihr den Post von Sarah? Echt superromantisch! Viel zu kitschig für meinen Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de