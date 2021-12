Jetzt herrscht Klarheit! Vergangene Woche wurde bekannt, dass Comedian Mirco Nontschew verstorben ist. Seine Leiche wurde in seiner Berliner Wohnung gefunden und ein Fremdverschulden sofort ausgeschlossen. Warum der "7 Zwerge"-Darsteller aber mit erst 52 Jahren gestorben ist, war bisher noch nicht bekannt – der Leichnam wurde zuletzt zur Obduktion freigegeben. Diese ist nun abgeschlossen und die Todesursache ist damit geklärt.

Wie Mircos Manager Bertram Riedel nun gegenüber Bild bestätigte, seien die Untersuchungen beendet. "Er ist eines natürlichen Todes verstorben. Das ist der Grund für seinen viel zu frühen Tod", betonte er. Genauere Angaben zu den Hintergründen des Todes wollte er aber nicht machen. Nur aus einem Grund würden diese Infos überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen. "Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann", stellte er klar. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – auf Anfrage der Zeitung seien aber keine weiteren Details bekannt gegeben worden.

Nach Abschluss der Obduktion können nun wohl auch alle nötigen Schritte eingeleitet werden, um dem Comedystar einen ehrenvollen Abschied zu bereiten. Angeblich soll Mirco im engsten Familienkreis beigesetzt werden. Ein genaues Datum für die Trauerzeremonie steht offenbar noch nicht fest.

Public Address / ActionPress Mirco Nontschew bei der "Johannes B. Kerner Show", 2006

PUBLIC ADDRESS / ActionPress Mirco Nontschew bei der Premiere von "Otto's Eleven", 2010

action press/ S. Gregorowius/ RTL Mirco Nontschew als Moderator von "Shooting Stars"

