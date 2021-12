Nicole Kidman (54) ist beruflich mit ihrem Nachwuchs unterwegs! In der kommenden Woche präsentiert die Schauspielerin ihren neuen Film "Being the Ricardos" auch in Australien. Zur Premiere erscheint die Hollywood-Bekanntheit aber offenbar nicht allein – stattdessen sorgte die Blondine bereits bei ihrer Ankunft am Flughafen von Sydney für einen ganz seltenen Ensemble-Auftritt: Nicole wurde von ihren beiden Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret begleitet!

Paparazzi-Bilder, die der Dailymail vorliegen, zeigen das Frauen-Trio am vergangenen Donnerstagabend kurz nach ihrer Landung mit dem Privatjet. Mit müden Gesichtern spazieren die beiden Mädchen neben Mama Nicole samt Gepäck und Sicherheitspersonal durch die Empfangshalle. Für ihren Ausflug über den Wolken wählten die Kidmans äußerst bequeme Kleidung – alle drei trugen entweder eine Jogginghose oder Sportleggings.

Zur Filmpremiere werden die Outfits hingegen sicherlich pompöser sein. Nach der Veranstaltung dürfte es für Nicole und ihre Kids aber direkt wieder nach Hause gehen – dort wartet nämlich Nicoles Ehemann Keith Urban (54) sicher ganz gespannt auf seine Liebsten. Während ihres Auftritts in der Liveshow von Jimmy Kimmel (54) verriet Nicole bereits vor wenigen Tagen, dass sie das anstehende Weihnachtsfest ganz gemütlich zu Hause im Kreise der Familie verbringen werden.

Nicole Kidman, Januar 2020

Nicole Kidman, Filmstar

Nicole Kidman und Keith Urban, 2016

