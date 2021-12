Katie Price (43) hat sich schon wieder unters Messer gelegt! Das einstige Boxenluder macht kein Geheimnis daraus, dass es in der Vergangenheit öfters mal beim Beauty-Doc nachhelfen ließ. Erst im Sommer gönnte die Influencerin sich ein komplettes Makeover und unterzog sich in der Türkei diverser Eingriffe. Das war aber offenbar noch nicht genug: Katie ließ sich jetzt nochmal rundum erneuern!

Ein Insider berichtete The Sun, dass Katie in der BeClinic in Brüssel einen heftigen OP-Marathon hinter sich gebracht hat. Dort ließ sie sich angeblich Fett absaugen, Fett aus ihrem Po entfernen und zum 13. Mal die Brüste machen. "Katie war davon überzeugt, dass sie dick aussieht, nachdem sie den Brazilian Butt Lift in der Türkei machen ließ. Außerdem war sie besorgt, dass sie zunimmt, und das zusätzliche Gewicht Schmerzen beim Laufen mit ihren gebrochenen Füßen verursacht", verriet der Informant. Im August 2020 brach sie sich beide Füße. Die Verletzungen bereiten ihr immer noch Probleme.

Ihre Familie soll von der Verschönerungs-Aktion jedoch ganz und gar nicht angetan sein – insbesondere, weil in nur wenigen Tagen ihre Anhörung stattfindet. Katie verursachte im September nämlich einen Autounfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Katie Price im September 2021

Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

Katie Price, Influencerin

