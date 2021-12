Ciara (36) stellt mal wieder ihre Beweglichkeit unter Beweis! Der internationale Durchbruch gelang der Musikerin im Jahr 2004 mit ihrem Hit "Goodies". In dem Video dazu zeigte die US-Amerikanerin, dass sie nicht nur eine begnadete Sängerin, sondern auch eine talentierte Tänzerin ist. Inzwischen ist Ciara 36 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und mit Russell Wilson (33) verheiratet – doch ihre alten Tanzmoves hat sie immer noch drauf! Jetzt twerkte Ciara gekonnt oben ohne mit einer Flasche auf dem Kopf!

Auf Instagram postete Ciara den heißen Clip, in dem sie nur mit einem orangefarbenen Tuch um die Hüften sexy im Sand twerkt. Kontrolliert lässt die "One Two Step"-Interpretin ihre Hüften kreisen und balanciert dabei sogar eine Flasche Rum auf dem Kopf! "Sie hält das Gleichgewicht", schrieb die Dreifach-Mama zu dem heißen Video. Ihre Fans waren von so viel sexy Content völlig aus dem Häuschen. "Russell Wilson ist ein Glückspilz", schrieb zum Beispiel ein User.

Aber was hat es eigentlich mit der Rumflasche auf sich? Ciara ist nicht nur Tänzerin und Sängerin, sondern inzwischen auch erfolgreiche Unternehmerin. Neben einer Bekleidungsmarke und einem Vertrag mit Amazon vertreibt der R&B-Star jetzt auch seine eigenen alkoholischen Getränke.

Instagram / ciara Ciara im Dezember 2021

Instagram / ciara Ciara, Sängerin

MEGA Russell Wilson und Sängerin Ciara, Juni 2021

