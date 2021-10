Hat Brad Pitt (57) etwa schon wieder eine neue Freundin? Seit der Trennung von Angelina Jolie (46) mischt der Schauspieler die Frauenwelt mächtig auf. Eine Zeit lang war er angeblich mit dem deutschen Model Nicole Poturalski zusammen – und auch über ein Liebes-Comeback mit Jennifer Aniston (52) wurde bereits spekuliert. Doch jetzt ist eine ganz andere Schönheit auf dem Radar erschienen: Brad wurde bei einem Date mit Lisa Stelly (34) erwischt!

Wie Radar Online berichtet, wurden der 57-Jährige und die Ex-Frau von Jack Osbourne (35) am Wochenende im Restaurant des Hotels Bel-Air in Los Angeles gesichtet. Ganz entspannt genossen die beiden ein romantisches Dinner in einer privaten Ecke des Lokals – Augenzeugen zufolge sollen die zwei sehr vertraut gewirkt haben.

Ob es sich bei dem Treffen tatsächlich um ein intimes Date gehandelt hat – oder doch nur ein Essen unter Freunden? Lisa ist zumindest ebenfalls seit einigen Wochen Single. Nach der Scheidung von Jack war sie mit Pitch Perfect-Star Skylar Astin (34) ausgegangen. Die Romanze endete jedoch im September.

Anzeige

Getty Images Lisa Stelly im Mai 2014

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Instagram / skylarastin Lisa Stelly und Skylar Astin in Kalifornien im Dezember 2020

Anzeige



