Da ist der hübsche Klunker! Alexandra Daddario (35) und Andrew Form sind verlobt. Diese süßen Nachrichten gaben die Schauspielerin und der Produzent vergangene Woche bekannt. Erst wenige Monate zuvor hatten sie ihre Beziehung überhaupt erst öffentlich gemacht. Jetzt sind ihre Fans natürlich total gespannt, wie der Verlobungsring aussieht! Bei einem Event zeigte Alexandra ihr neues Schmuckstück nun zum ersten Mal.

Die Beauty besuchte am Donnerstag neben Stars wie Jennifer Aniston (52) und Jennifer Garner (49) die Women In Entertainment Gala von The Hollywood Reporter. Für diesen Anlass wählte die 35-Jährige ein elegantes Outfit ganz in Weiß – doch vermutlich haben alle nur auf ihre linke Hand geachtet: Hier funkelt jetzt nämlich ein eindrucksvoller Diamant in einer hübschen Weißgoldfassung. Der Klunker ist so groß, dass er wirklich nicht zu übersehen ist. Alexandra hat bei dessen erstem Anblick bestimmt nicht schlecht gestaunt!

Im Rahmen ihrer Verlobung machte die gebürtige New Yorkerin ihrem Partner eine rührende Liebeserklärung auf Instagram: "Der absolut wundervollste Mann. Du gehst mit jedem Blödsinn, Verlust, dem Leben, Schwierigkeiten und Menschen mit Anstand und Mitgefühl um. Du bist ein liebevoller Vater, lustig, fleißig, ehrlich, selbst reflektierend, sexy, lieb und einfühlsam", schwärmte Alexandra. "Das ist die Art von Liebe, über die es in Gedichten und Ed Sheerans Songs geht. Andrew, du bist die große Liebe meines Lebens. Ich könnte nicht glücklicher sein."

Getty Images Alexandra Daddario, Schauspielerin

Getty Images Alexandra Daddario, Schauspielerin

Getty Images Andrew Form und Alexandra Daddario

