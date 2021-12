Schöne Neuigkeiten von Alexandra Daddario (35)! Die Schauspielerin hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt. 2018 soll sie zum Beispiel eine Romanze mit ihrem damaligen Co-Star Zac Efron (34) gehabt haben. Inzwischen ist Alexandra aber glücklich mit dem Produzenten Andrew Form liiert – und die beiden wagen nun sogar den nächsten Schritt: Alexandra und Andrew haben sich verlobt!

Das bestätigten die Sprecher der beiden nun gegenüber verschiedener US-Medien. Auf Instagram teilte die Baywatch-Beauty außerdem am Donnerstag eine süße Liebeserklärung an ihren frischgebackenen Verlobten. Zu einem Foto von sich und ihrem Liebsten am Strand schrieb sie: "Der absolut wundervollste Mann. Du gehst mit jedem Blödsinn, Verlust, dem Leben, Schwierigkeiten und Menschen mit Anstand und Mitgefühl um. Du bist ein liebevoller Vater, lustig, fleißig, ehrlich, selbstreflektierend, sexy, lieb und einfühlsam. [...] Das ist die Art von Liebe, über die es in Gedichten und Ed Sheerans (30) Songs geht. Andrew, du bist die große Liebe meines Lebens. Ich könnte nicht glücklicher sein."

Andrew hat sich erst im Sommer 2020 offiziell von seiner Frau getrennt. Er und die Schauspielerin Jordana Brewster (41) waren zuvor 13 Jahre lang verheiratet. Etwa ein Jahr nach dem Ehe-Aus haben Andrew und Alexandra ihre Liebe öffentlich gemacht.

Alexandra Daddario, InStyle Awards 2021

Alexandra Daddario, Schauspielerin

Alexandra Daddario bei den GQ Men of the Year Awards, 2021

