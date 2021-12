HE/RO hat eine ganz schöne Entwicklung hingelegt! Seit einem Jahr veröffentlichen die ehemaligen Lochis Heiko (22) und Roman Lochmann (22) unter ihrem neuen Bandnamen Musik. Doch nicht nur der Name hat sich verändert, auch ihren Stil haben die von YouTube bekannten Zwillingsbrüder quasi auf Links gedreht. Klang HE/RO am Anfang allerdings noch düster und rockig, sind Heiko und Roman jetzt offenbar voll bei ihrem Genre angekommen: Die Boys machen jetzt Pop-Punk!

Am Freitag veröffentlichten sie ihre mittlerweile fünfte HE/RO-Single "Gar nix", eine punkige Gute-Laune-Nummer, in der es darum geht – wie der Titel schon so schön sagt – gar nichts zu machen. Auf TikTok wurde ein Teaser der Nummer schon von Release mega-abgefeiert. Über 13.000 Videos wurden zu dem Sound gefilmt. Bei ihren Zuhörern scheint er jedenfalls genau ins Schwarze zu treffen. Warum sie sich genau für diesen Sound entschieden haben, erklären sie in einer Pressemitteilung: "Wir wollen Punk und Rock mit Pop verbinden – aber wir feiern auch das Nischige und Experimentelle, wollen verrückte Dinge tun und uns etwas trauen."

Wer vor allem Heiko schon eine Weile auf Social Media beobachtet, dürfte schnell auffallen, dass er offenbar ein ganz spezielles Vorbild hat – vor allem fashionmäßig: Seit Monaten rockt der 22-Jährige Merchandise von Machine Gun Kelly (31), sogar die Haare hat sich Heiko mittlerweile wie der selbst ernannte Blonde Don gefärbt und trägt ganz ähnliche Accessoires wie der Freund von Megan Fox (35). Wer weiß ob's musikalisch auch bald mehr in die Richtung des Rockers gehen wird.

Heiko und Roman Lochmann

Heiko Lochmann mit einer Machine-Gun-Kelly-Kappe

Heiko und Roman Lochmann, Musiker

