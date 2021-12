Bei diesem Anblick wird der wunderschöne Sonnenuntergang zur Nebensache: Daniela Katzenberger (35) beweist ihren Followern, wie gelenkig sie ist! In den vergangenen Monaten wurde die Katze nicht müde, sich immer wieder in sexy Bademode zu präsentieren. Ein heißer Schnappschuss am Pool hier, eine knackige Momentaufnahme am Meer da. Kurz vor Weihnachten postete die Mama von Sophia Cordalis (6) ein besonders aufregendes Strandfoto: Dani legte direkt an der Promenade einen Spagat hin!

Mit der wunderschönen Abendsonne im Nacken performte die Katze auf einem Steinmäuerchen die anspruchsvolle Akrobatik-Übung und streckte dazu elegant ihren rechten Arm in die Luft. Zu dem Beitrag schrieb die 35-Jährige: "Wie geil ist dieser Sonnenuntergang bitte?" Natürlich hatten ihre Fans nur Augen für ihr gelenkiges Idol. In den Kommentaren häuften sich die erstaunten Komplimente, wie etwa "Das könnte ich nie" oder "Wer achtet denn bitte auf den Sonnenuntergang bei diesem Bild!"

Woher die Katze diesen Move gelernt hat, verriet sie in der Kommentarspalte einem neugierigen Follower: "Ich war in der Karnevalsgarde." Ganz offensichtlich hat die Katze bis heute nichts von ihrer Gelenkigkeit eingebüßt! Was sagt ihr zu Danis Foto? Stimmt ab.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger im Dezember 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Krick, Jens / ActionPress Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und ihrer Tochter Sophia

