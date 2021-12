Lena Gerckes (33) Tochter schnuppert schon echte Showbusiness-Luft! Seit eineinhalb Jahren stellt der kleine Lockenschopf das Leben des Models und seines Partners Dustin Schöne (36) auf den Kopf. Die allererste Germany's next Topmodel-Gewinnerin schafft es allerdings spielerisch, ihre Rolle als Mama und ihren Job unter einen Hut zu bringen. Nun durfte die Einjährige ihrer Mutter auf der großen Bühne besuchen!

Dustin teilte am Samstagabend in seiner Instagram-Story einen herrlichen Schnappschuss direkt aus dem The Voice of Germany-Studio in Berlin. Dort moderiert Lena am Sonntag das große Halbfinale der Castingshow. Zusammen mit ihrem Mini-Me bestaunte die 33-Jährige große weiße Ballons, die wohl morgen in einen der Auftritte integriert werden. Zu der Momentaufnahme schriebt Dustin schlicht: "Mama besuchen."

Vor Kurzem verriet Lena in ihrer Story, was ihr Geheimrezept ist, um für die Liveshows stets fit und bestens vorbereitet zu sein: Obwohl sie mit ihrer Familie ebenfalls in Berlin wohnt, nimmt sie sich für die Nacht vor der Sendung ein Zimmer im Hotel: "Gehe vor jeder Liveshow ins Hotel, um ausgeschlafen und konzentriert sein zu können!"

