Lena Gercke (33) ist der Schlaf offenbar heilig! Seit rund einem Jahr ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin der ersten Staffel nun schon Mutter eines kleinen Mädchens. Töchterchen Zoe hält das Model ordentlich auf Trab – so sind beispielsweise auch die Nächte nicht immer so erholsam wie damals ohne Kind. Doch manchmal muss Lena eben Kraft tanken, um in ihrem Job durchstarten zu können. Dafür hat sie eine Lösung: Die Blondine übernachtet einfach im Hotel!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Lena nun aus einem Berliner Hotel – für einige Fans sicher verwunderlich, immerhin wohnt die Beauty doch schon in der Hauptstadt. Kurz darauf klärte die TV-Bekanntheit allerdings auf: "Gehe vor jeder Liveshow ins Hotel, um ausgeschlafen und konzentriert sein zu können!" Und genau so ein Tag steht für Lena am Sonntag wieder an – abends moderiert sie nämlich die The Voice-Liveshow.

Danach dürfte sie sich aber wohl wieder total auf ihre Liebsten freuen. Mit Partner Dustin Schöne (36) und ihrem Nachwuchs löste Lena vor wenigen Tagen auch schon mächtig Weihnachtsstimmung aus: Das Trio posierte nämlich im festlichen Partnerlook mit Xmas-Pulli samt Rentier vor der Kamera.

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de