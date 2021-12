Niklas Schröder (32) gibt ein spannendes Update! Anfang September sind der Influencer und seine Frau Jessica Schröder (27) Eltern geworden. Die kleine Hailey Emilia hat ihre Herzen direkt im Sturm erobert – hält die beiden Bachelor-Stars aber auch ganz schön auf Trab! Nach einem Monat mit ihrer Tochter betonten die frischgebackenen Eltern, wie erledigt sie seien. Wie läuft es denn inzwischen? Niklas zieht ein erstes Papa-Fazit.

"Ich kann euch nach über drei Monaten Papa sein aus meiner Sicht sagen, dass es ein unbeschreibliches Gefühl ist, Eltern zu sein", beteuert der 32-Jährige in seiner Instagram-Story. Weiter schwärmt Nik: "Das Leben bekommt einen ganz anderen Wert und verändert sich zu 100 Prozent." Genauso habe sich auch seine Ehe mit Jessi verändert: "Sie ist noch besser und intensiver geworden. Zusammen ein Baby zu bekommen [...] verbindet meine Frau und mich noch mehr, obwohl ich dachte, mehr würde nicht gehen."

Auch diese Erfahrung hat Nik gemacht: "Alles, egal was, wird in Kauf genommen, damit es dem Baby gut geht. Man kommt an seine Grenzen und teilweise geht man auch über diese Grenzen hinaus." Abschließend appelliert er: "Wichtig ist, dass man es versucht als Team umzusetzen und man sich gegenseitig hilft als Eltern."

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder mit seiner Tochter Hailey

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder und seine Tochter Hailey, November 2021

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas, Jessi und Hailey Schröder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de