Michael Wendler (49) kann sein Glück offenbar kaum fassen! Seit über einem Jahr ist der Schlagersänger nun schon mit Laura Müller (21) verheiratet. In ihr Liebesleben geben die beiden inzwischen auch auf der Erotikplattform OnlyFans Einblicke – bis auf ein kurzes Video, in dem der Musiker seiner Gattin auf den nackten Hintern schlägt, gab es bisher jedoch nichts Schlüpfriges zu sehen. Stattdessen nutzte der Wendler die Plattform nun, um in den höchsten Tönen von seiner Laura zu schwärmen.

In einem Livestream auf ihrem OnlyFans-Account erfreute sich die 21-Jährige einiger Komplimente ihrer Fans. Bei dieser Gelegenheit stieg auch direkt ihr Mann mit ein. "Ich weiß auch nicht, wie Laura das macht – jeden Tag so gut auszusehen. Ich bin der glücklichste Mann der Welt, dass ich so eine Frau haben darf", ist sich der "Egal"-Interpret sicher. Auch von Langeweile ist in der jungen Ehe anscheinend keine Spur: "Es ist immer wieder aufregend. Jeden Tag machen wir was Neues!”

Erst vor wenigen Wochen war es an der Zeit für Veränderung und das Paar bezog in den USA ein neues Haus. Doch auch hier werden Laura und der Wendler nicht sesshaft werden. "Wir fühlen uns hier eigentlich ganz wohl, wir sind aber nicht mehr lange hier. Mehr darf ich noch nicht verraten. Vielleicht kommen wir auch zurück nach Deutschland. Wer weiß, es bleibt spannend", teaserte der einstige Dschungelcamper an, ehe er anmerkte: "Es passieren Dinge, damit rechnet keiner.”

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

