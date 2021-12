Leonardo DiCaprio (47) ist nun nicht mehr der einzige Hollywoodstar in seiner Familie. Normalerweise hält sich der Vater des Schauspielers, George DiCaprio (78), eher im Hintergrund und begleitet seinen Sohn daher auch nur selten auf den roten Teppich. Doch nun schien es den Schriftsteller ins Rampenlicht zu ziehen – er spielt eine Rolle in der Komödie "Licorice Pizza". Jetzt äußerte sich Leo erstmals zur neuen Schauspielkarriere seines Vaters.

"Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber mein Vater, George DiCaprio, hat einen Cameo-Auftritt in einem Paul Thomas Anderson-Film!", erzählte der 47-Jährige in einem Interview mit ET Canada bei der Premiere seines Films "Don't Look Up". Sein Vater spiele den Besitzer eines Perückengeschäfts, der nebenher Wasserbetten verkaufe. "Er hat auch im echten Leben Wasserbetten verkauft", verriet der Schauspieler über seinen Vater.

Wie der 78-Jährige zu der Filmrolle kam, klärte der Journalist Kyle Buchanan Anfang Dezember auf Twitter auf. So habe der Regisseur des Films, Paul Thomas Anderson, sich überlegt, wie die Filmfigur am besten aussehen sollte. Zufälligerweise sei ihm dann bewusst geworden, dass George genau dem Bild seiner Vorstellungen entspreche und so bot er ihm die Rolle an.

Getty Images George DiCaprio und Leonardo DiCaprio

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

ActionPress/SIPA PRESS George DiCaprio, Vater von Leonardo DiCaprio

