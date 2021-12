Samira Klampfl (28) präsentiert ihren Babybauch! Im Bachelor in Paradise-Finale gaben die Influencerin und ihr Show-Partner Serkan Yavuz (28) bekannt, dass sie gemeinsam Nachwuchs erwarten. Samira hat inzwischen sogar schon das erste Trimester ihrer Schwangerschaft hinter sich und ist im vierten Monat. Mit weiteren Details zu ihrem Nachwuchs hielt sie sich bislang allerdings zurück. Doch nun gibt es erste Aufnahmen von ihrem Babybauch!

In seiner Instagram-Story filmte Serkan seine Liebste beim Umzug in ihre neuen vier Wände. Samira blieb kurz stehen und wandte sich zu ihm, sodass ihr Bauch gut zu erkennen war. Dieser ist inzwischen schon deutlich gewölbt. Das zeigte die 28-Jährige auch noch einmal in ihrer eigenen Story, als sie sich liebevoll über den Bauch streichelte.

Bis jetzt verlief Samiras Schwangerschaft reibungslos. "Mir geht es super, bis jetzt ist es ein Traum", verriet die frühere Münchnerin beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen auf RTL+ im Gespräch mit Frauke Ludowig (57). Mit Schwangerschaftswehwehchen wie Übelkeit oder Müdigkeit habe sie bislang nicht zu kämpfen.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Dezember 2020 in Köln

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im März 2021

