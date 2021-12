Was halten die Fans von Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfls (28) Babyglück? Zwischen dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten und der einstige Bachelor-Lady hat es bei Bachelor in Paradise so richtig gefunkt: Sie kamen sich nicht nur in der Show näher, sondern verließen diese auch als Paar. Danach ist es für sie offenbar sehr harmonisch weitergegangen: Sie erwarten sogar schon ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Für die meisten Fans kommt das offenbar total unerwartet.

Aus einer Promiflash-Umfrage (Stand: 12. Dezember 2021, 10:35 Uhr) geht hervor, dass die meisten Teilnehmer überhaupt nicht mit den Babynews der beiden gerechnet haben. Von insgesamt 9.078 Teilnehmern stimmten 8.719 und damit 96 Prozent dafür, dass sie nie gedacht hätten, dass die beiden Eltern eines gemeinsamen Kindes werden. Nur 359 (vier Prozent) gaben an, schon eine Vorahnung gehabt zu haben.

Auch wenn viele Zuschauer von Samiras Schwangerschaft überrascht sind, häufen sich unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram die Glückwünsche. "Oh, wie schön" oder: "Einfach toll. Man merkt, wie sehr ihr euch liebt", lauten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare. Doch nicht alle Leser scheinen sich für die beiden Bayern zu freuen. "Soll man da jetzt lachen oder heulen?", fragte sich ein User. Ein anderer kommentierte: "Na dann hoffen wir mal, dass sie nicht die nächste alleinerziehende Bachelor -Teilnehmerin wird."

Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Samira Klampfl, März 2021

