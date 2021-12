Leo Xavier kassiert einen Korb nach dem anderen. Der gebürtige Brasilianer bewohnt das Nacktparadies bei Adam sucht Eva zwar erst kurz – hat aber schon einige Körbe kassiert: Mit Germany's next Topmodel-Girl Gisele Oppermann (34) steht er auf Kriegsfuß, Corinna Frank und Jasmin wollen nichts von ihm wissen. Als Letztere ihm jetzt deutlich zu verstehen gab, dass er sich seine Flirtversuche sparen könne, brachen bei Leo alle Dämme: Er weinte bitterlich.

In der heutigen Folge des RTL2-Formats sollten der 37-Jährige und Jasmin zusammen ein Spiel bestreiten. Dem Siegerduo winkte ein romantisches Date. Das Problem: Die medizinische Fachangestellte hat keine Lust auf Zweisamkeit mit Leo und wäre am liebsten gar nicht zur Challenge angetreten. "Sie hätte wenigstens sagen können: 'Wir versuchen es.' Es heißt ja nicht, dass wir gewinnen müssen und dieses Date haben müssen. Aber das ist schon traurig", jammerte Leo daraufhin. Als ihm klar wurde, dass die 29-Jährige die einzige Singlelady ist, die ihn in der Nackedeishow noch interessiert, konnte der Wahlschweizer die Tränen nicht mehr zurückhalten. "Ich hatte so viele Erwartungen. Ich habe so wunderschöne Menschen kennengelernt und plötzlich kommt ein komisches Gefühl über mich. Ich suche immer Nähe und würde gerne mehr Aufmerksamkeit bekommen", weinte er.

Obwohl Jasmin Mitleid mit Leo hatte, war sie sich keiner Schuld bewusst – immerhin habe sie ihm nur aufrichtig mitgeteilt, dass sie keine Gefühle für ihn hat. "Der Leo ist auch sauer, dass ich das gesagt habe. Aber ich möchte kein romantisches Date mit ihm. Da ist mir auch egal, ob er sauer ist", schüttete sie Gisele ihr Herz aus.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Jasmin

Anzeige

RTL2/ Christoph Kassette Leo Xavier, "Adam sucht Eva"-Kandidat

Anzeige

RTL2/ Christoph Kassette Jasmin, Kandidatin bei "Adam sucht Eva"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de