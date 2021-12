Alexander Zverev (24) ist seiner Freundin Sophia Thomalla (32) für ihre Unterstützung dankbar. Der Tennisprofi und die TV-Bekanntheit machten ihre Beziehung erst vor wenigen Monaten öffentlich – seitdem kommen sie aus dem Turteln und Schwärmen gar nicht mehr heraus. Zu seinen Spielen begleitet Sophia ihren Partner jetzt regelmäßig und feuert ihn dabei lautstark an – für Alex ist das etwas ganz Besonderes.

"Ich spiele mit ihr im Rücken extrem gut", offenbarte der Sportler jetzt im Interview mit tennis Magazin. Tatsächlich sei die Are You The One?-Moderatorin die erste Frau an seiner Seite, die ihn zu seinen Turnieren begleitet – für die kommenden Spiele hoffe er weiter darauf, auf die Unterstützung seiner Liebsten zählen zu können. "Ich denke, für Tennisspieler ist es immer sehr wichtig, wen man neben sich hat. Sophia ist jemand, der mir Ruhe und Sicherheit gibt", erklärte der 24-Jährige weiter.

Mit ihrem neuen Status als Spielerfrau scheint sich Sophia offenbar schon arrangiert zu haben – im Sat.1 Frühstücksfernsehen erzählte die 32-Jährige vor wenigen Wochen: "Er weiß, dass er sich da hundert Prozent auf mich verlassen kann [...] Ob er gewinnt oder verliert, ich bin da!"

Anzeige

ActionPress Sophia Thomalla und Alexander Zverev bei der Rolex Paris Masters im November 2021

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2021

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de