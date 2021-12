Es war der bisher größte Triumph seiner Karriere! Max Verstappen (24) konnte die diesjährige Formel-1-Saison in der letzten Runde des letzten Rennens für sich entscheiden und krönte sich zum Weltmeister. Den großen Sieg musste der Rennstar dabei nicht alleine feiern: Direkt nach seiner Zieleinfahrt fiel der gebürtige Belgier nämlich einer brünetten Beauty in die Arme – seiner Freundin, der brasilianischen Journalistin Kelly Piquet (33)!

Obwohl Max und Kelly rund neun Jahre trennen, verbindet sie die Liebe zum Rennsport. Denn die gebürtige Saarländerin ist die Tochter des dreifachen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet. Dass sie seit Oktober 2020 auch einen echten Champion an ihrer Seite hat, ist daher wohl etwas ganz Besonderes für die Sportkolumnistin. "Mein Weltmeister!", schrieb Kelly unter ein Selfie, das sie kurz nach Max' großem Sieg auf Instagram postete.

Mit den vielen Reisen, die ihr Max als Formel-1-Pilot absolvieren muss, dürfte Kelly derweil keine Probleme haben. Denn nachdem sie in Deutschland zur Welt gekommen ist, lebte die 33-Jährige schon in Frankreich, Brasilien und England! Unterwegs zu sein, scheint ihr also zu liegen.

Anzeige

Getty Images Max Verstappen nach seinem Weltmeistertitel 2021

Anzeige

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet und Max Verstappen nach dem Rennen in Abu Dhabi

Anzeige

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de