Dagi Bee (27) ist im Schwangerschaftsendspurt! Die Influencerin fiebert auf die Geburt ihres ersten Kindes hin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27) erwartet die Beauty einen Jungen. Im Netz gibt sie ihrer Community stets Baby-Updates – zuletzt betonte sie, dass sie ziemlich erschöpft ist. Kein Wunder, denn die YouTuberin ist bereits in der 39. Schwangerschaftswoche. Die werdenden Eltern scheinen aber schon top auf ihr Söhnchen vorbereitet zu sein: So sieht das Kinderzimmer von Dagis Ungeborenem aus!

Auf ihrem YouTube-Kanal gab die Blondine eine ausführliche Room-Tour und zeigte das niedlich eingerichtete Zimmer. Neben den notwendigen Möbeln wie dem Bettchen und einer Wickelkommode sind viele kleine Details zu finden. So hängen putzige Tierbilder an der Wand, ein Mobile über dem Bett – und sogar ein blauer Betthimmel hängt von der Decke: "Wir wollten das Zimmer jetzt auch nicht allzu blau haben. Es ist sehr natürlich gehalten, aber so ein paar Farbakzente sollten schon sein", erklärte Dagi, die einen Jungen bekommt.

Besonders interessant ist die Beschriftung der Tür zum Kinderzimmer. Denn die Buchstaben "Baby K." verzieren den Eingang des kleinen Reichs. Wer jetzt aber denkt, dass der Name von Dagis Kind mit "K" anfängt, liegt falsch. Denn der Buchstabe steht für den Nachnamen des Paares Kazakov.

