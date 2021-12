Ashley Graham (34) macht aus ihren Kurven kein Geheimnis. Das berühmte Curvy-Model ist derzeit hochschwanger mit Zwillingen und versorgt ihre Community regelmäßig mit freizügigen Pics ihres täglich wachsenden Babybauchs. Ob ohne Höschen auf dem Bett, komplett nackt oder im engen Kleid – Ashley setzt ihren Körper gerne in Szene. Nun meldete sich die Brünette mit einem neuen Nacktbild im Netz.

Via Instagram postete die bald schon dreifache Mutter in ihrer Story erneut ein Bild ihres nackten Körpers, dieses Mal offenbar in einem Styling-Raum bei einem Shooting. Die 33-Jährige posierte vor einem Spiegel und bedeckte allein ihre Brüste mit ihren Händen. Ihren wachsenden Babybauch präsentierte sie von der Seite, wodurch Fans einen genauen Einblick bekamen.

Doch wieso zeigt sich das Supermodel so oft hüllenlos während ihrer Schwangerschaft? Die Beauty setzt sich seit Jahren für ein positives Körpergefühl und mehr Realität im Netz ein. Ihre Dehnungsstreifen betont sie deshalb nur zu gern und macht Hatern öffentlich klare Ansagen.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Dezember 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Dezember 2021

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und Ashley Graham im September 2021

