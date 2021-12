Auch bei Gerda Lewis (29) läuft nicht immer alles rund! Zwar hatte die ehemalige Bachelorette in den vergangenen Wochen stets gute Nachrichten zu verkünden – beispielsweise, dass sie einen jungen Mann kennengelernt hatte, den sie sich durchaus als potenziellen Partner vorstellen könnte. Neben ihrem Dating-Leben gründete die Beauty auch noch ihre eigene Marke – die ihr allerdings auch Sorgen bereitete. 2021 fühlte sich Gerda deshalb hin und wieder überfordert!

"Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mich Purestain das letzte Jahr herausgefordert hat", verriet die Schönheit ihrer Community im Rahmen einer Instagram-Fragerunde. Als Beweis dafür teilte Gerda sogar ein Selfie, auf dem sie mit Tränen in den Augen in die Kamera blickt. "Ihr wisst von vielen Dingen nichts, aber es lief von Anfang an so viel falsch", erklärte die TV-Bekanntheit. Das soll sich demnächst allerdings ändern.

"Keine Sorge, es war nur in dem Moment etwas überfordernd, mittlerweile ist alles wieder okay", beruhigte die 29-Jährige ihre Follower sofort. Inzwischen habe sie für ihre Brand neue Partner an ihrer Seite, mit denen die Zusammenarbeit bestens funktioniert. "Das wird jetzt noch offiziell unterschrieben und dann geht es nur noch bergauf", zeigte sich Gerda zuversichtlich.

