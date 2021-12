Ist Gerda Lewis (29) denn nun wieder in festen Händen? Im Oktober hatte die ehemalige Bachelorette bei einem Barbesuch mit ihren Mädels einen jungen Mann kennengelernt. Gegenüber ihrer Community schwärmte die Influencerin sogar regelrecht von dem mysteriösen Boy und war sich sicher, dass er als potenzieller Partner infrage komme. Mit weiteren Updates hielt sich die Beauty aber zurück – sind Gerda und ihr Lover inzwischen vielleicht sogar schon ein Paar?

Diese Frage interessierte offenbar auch den Großteil ihrer Follower, weshalb die 28-Jährige bei Instagram nun Klartext sprach: "Also vorab – ich bin Single. Ja, wir haben noch Kontakt." Seine Identität möchte Gerda allerdings weiterhin nicht preisgeben. "Weil ich aus der Vergangenheit gelernt habe, und ich denke, es tut mir gut, es einfach privat zu genießen", erklärte die Schönheit ihren Entschluss. Wenn es nach ihr gehe, würde sie die komplette Datingphase aber am liebsten direkt überspringen.

"Es ist einfach so mühsam, sich einem Menschen zu öffnen, ihm dein Inneres offenzulegen, ohne zu wissen, ob es dann am Ende 'reicht'", verriet Gerda. Bei einem ersten Date könne sie sich allerdings gemeinsam Kochen oder Backen ganz gut vorstellen. Auch wenn es in dieser Zeit noch nicht Klick mache, will Gerda gelassen bleiben, da sie sich sonst nur selbst im Weg stehe. "Lass es einfach mal auf dich zukommen, und vielleicht wird dich jemand nach ein paar Treffen 'flashen'", riet sie ihren Fans.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Januar 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Dezember 2018

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im September 2021

