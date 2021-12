Britney Spears (40) führt seit rund einem Monat wieder ein selbstbestimmtes Leben! Die US-amerikanische Musikerin hatte sich nach ihrem öffentlichen Zusammenbruch 2007 rund 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) befunden: Im Rahmen der Betreuung durfte die "Toxic"-Interpretin auch kein eigenes Bargeld besitzen. Doch am 12. November hat eine Richterin die Vormundschaft offiziell aufgehoben. Und Britney war jetzt das erste Mal seit 13 Jahren Geld abheben – und hat sich umgerechnet rund 265 Euro gezogen...

Von diesem Moment berichtete Britney jetzt in einem mittlerweile wieder gelöschten Post auf ihrer Instagram-Seite. "Da ich jetzt über Bargeld verfügen kann, bin ich zu einem Geldautomaten gegangen und war sehr stolz auf meine 265 Euro", betonte die 40-Jährige. Zwar sei es der Blondine schon ein bisschen peinlich, diesen Moment öffentlich zu machen – doch sie schäme sich mehr für ihre Familie, die es hingenommen habe, dass sie so lange keinen Zugang zu ihren Finanzen gehabt habe.

Aber was hat sich Britney denn eigentlich von ihrem ersten Bargeld in 13 Jahren gegönnt? "Ich habe Schokolade, Weihnachtssocken und eine Flasche Weißwein gekauft", zog sie nach ihrem Einkaufstrip Bilanz und freute sich: "Das war toll. Ich fühlte mich so unabhängig, als ich nach Hause kam."

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2020

Getty Images Britney Spears, 2013

Getty Images Britney Spears bei den VMAs 2016

