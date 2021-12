Konnten Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) heute überzeugen? Vor zwei Wochen startete die neue Season von Joko & Klaas gegen ProSieben. Bereits in der ersten Folge setzten sich die TV-Stars gegen den Sender durch. Die gewonnene Sendezeit nutzten die beiden, um mit Bundeskanzler Olaf Scholz über die aktuelle Krise zu sprechen. Am vergangenen Dienstag lief es für die Moderatoren jedoch nicht so gut – und sie konnten keinen Sieg ergattern. Auch heute konnten sich Joko und Klaas keine 15 Minuten Sendezeit erspielen!

Bereits zu Beginn der Show lief es für das Fernsehduo eher mäßig. Im Spiel "Melodien und Maschinen" konnten die beiden leider nicht überzeugen. Dafür meisterten Joko und Klaas die nächste Aufgabe "Selfies mit Tieren schießen" umso besser. Dabei mussten sie sogar mit einem Krokodil für die Kamera posieren! Doch in den nächsten Spielen und im Finale scheiterten die TV-Bekanntheiten kläglich. Damit stand am Ende des Abends fest: Als Strafe werden die beiden morgen ab 16 Uhr in einer Call-in-Show bei ProSieben zu sehen sein, in denen sie sich den neugierigen Fragen der Zuschauer stellen müssen.

Auch in dieser Woche wurde Joko wieder in einigen Spielen vom TV-Produzent Jakob Lundt unterstützt. Der 42-Jährige hatte sich während des Staffelauftakts eine Verletzung am Knie zugezogen – und ist in den kommenden Wochen nun erst einmal auf Krücken angewiesen. Nach dem Schreckmoment hatte der Podcaster allerdings noch versichert, dass ihm nichts passiert sei. "Ich hatte schon mal weniger Schmerzen, aber ich ziehe das jetzt durch, man merkt mir nichts an", meinte er.

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Willi Weber Jakob Lundt, Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

