Warum genau hat es nicht geklappt? Lorik Bunjaku (25) und Denise Hersings (25) Liebesgeschichte fing augenscheinlich so gut an. Bei Bachelor in Paradise 2021 verguckten sich die zwei ineinander. Weil die Blondine aber krank geworden ist, musste sie die Villa verlassen. Ihr Auserwählter zögerte nicht lange und zog freiwillig für sie aus. Doch abseits der Kameras lief es dann alles andere als rosig ab – und aus den Reality-TV-Stars wurde letztendlich kein Paar. Was genau vorgefallen ist, erklärten Lorik und Denise nun gegenüber Promiflash!

Bereits bei der Wiedersehensshow betonte Lorik, dass er nach den Dreharbeiten emotional zugemacht habe. Im Promiflash-Interview führte er aus: "Ich musste das alles erstmal sacken lassen, die ganzen Eindrücke und Emotionen haben mich überwältigt wie eine Lawine. Es war eine sehr intensive Zeit, das ist für den Zuschauer schwer zu verstehen", gab der Hottie Einblicke in sein Seelenleben. Daraufhin habe er aber gemerkt, doch Gefühle für Denise zu haben: "Danach hat sie emotional zugemacht, als es eigentlich wieder super zwischen uns lief und wir uns wieder dateten", erklärte Lorik weiter. Die Ex-Rosenlady habe sich nach dem Hin und Her einfach nicht mehr auf den 25-Jährigen einlassen können.

"Nachdem das alles einmal beendet war, konnte er sich plötzlich doch Mühe geben. Da war es aber zu spät. Es war für mich schon zu viel vorgefallen", erläuterte Denise ihre Sichtweise im Gespräch mit Promiflash. Bereits im Paradies habe es Höhen und Tiefen gegeben – danach habe sich Lorik nicht mehr an eine gemeinsame Nacht erinnern können, weil er Alkohol getrunken hatte. Das scheint die Flugbegleiterin ziemlich getroffen zu haben. Auch bei der Reunion wirkte sie noch verletzt: "Aber ich kann den Ausbruch verstehen, denn wir haben ja ein Best-of-Video von uns in der Show gesehen und das holt auch nochmal alle Emotionen wieder hoch", erklärte Lorik abschließend.

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Lorik Bunjaku

Anzeige

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2021

Anzeige



