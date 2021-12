Yeliz Koc (28) hat sich für ihre Tochter Snow Elanie ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk überlegt. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin ist seit einigen Wochen Mama und geht in dieser Rolle total auf. Immer wieder bietet die Influencerin ihren Followern Einblicke in ihren neuen Alltag mit ihrem Töchterchen. Der Papa des Kindes, Jimi Blue Ochsenknecht (29), ist dabei auch immer für sie da. Und das, obwohl die beiden offiziell getrennt sind. Jetzt könnte aber ein gemeinsamer Urlaub anstehen.

In ihrer Instagram-Story forderte Yeliz ihre Fans jetzt dazu auf, ihr Fragen zu stellen. Ein User interessierte sich dafür, was die Neu-Mama ihrem Mini-Me zu deren erstem Weihnachtsfest schenkt. "Einen Familienurlaub", war die Antwort der Hannoveranerin. Welche Mitglieder ihrer Familie diese Reise umfasst, verriet sie zwar nicht, man könnte allerdings auf die Idee kommen, dass sie sich selbst, On-Off-Liebe Jimi und die gemeinsame Tochter mit der Bezeichnung meint.

Bei Yeliz' Community kam das großzügige Geschenk gemischt an. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin veröffentlichte zwei beispielhafte Reaktionen. Eine Userin freute sich für sie. "Das sind wahre Weihnachten", lautete deren Reaktion. Eine andere war weniger begeistert und schrieb: "Wieso schenkt man etwas, das Snow eh bekommen hätte? Urlaub ist doch kein Geschenk für Kinder."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie im November 2021

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2021

